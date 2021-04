Commercio, cambia sede lo storico negozio di dischi Sky Stone and Songs. A breve, infatti, sarà completato il trasloco nella nuova sede di via Vittorio Veneto, lasciando dopo decenni gli spazi di piazza Napoleone 21/22 che, negli anni, hanno ospitato centinaia di eventi dedicati ai più grandi musicisti della storia ed anche performance live di cantanti emergenti e non. Atmosfere, queste, che rivivranno anche nel nuovo negozio.

Gli spazi di piazza Napoleone, invece, vedranno l’ampliamento della pizzeria Umberto, dall’anno scorso aperta nei locali adiacenti e che, per implementare lo spazio non solo esterno al locale, ha trovato gli spazi adeguati per farlo.

Foto 2 di 2



Per entrambe le realtà l’inaugurazione è attesa a breve.