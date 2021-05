Sistema Ambiente cerca due nuove figure per gli uffici personale e gare

Sistema Ambiente è alla ricerca di due nuove figure da inserire negli uffici personale e gare e contratti. Per entrambe le posizioni è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la posizione dell’ufficio gare e contratti c’è tempo fino alle 12 del 14 maggio per presentare la propria candidatura mentre la scadenza del bando per l’ufficio personale è prevista per le 12 del 22 maggio.

Tra i requisiti richiesti, per entrambe le posizioni, c’è quello di essere in possesso della laurea in materie giuridiche (giurisprudenza, scienze giuridiche), politiche, dell’amministrazione e dell’organizzazione e tutti i dettagli sui requisiti e i relativi bandi sono disponibili sul sito di Sistema Ambiente, a questo link: https://www.sistemaambientelucca.it/it/selezioni/.

Alla domanda di ammissione, scaricabile dal sito, devono essere allegati il curriculum vitae in formato europeo e la copia del documento d’identità. Tutti i documenti, in formato pdf, devono essere inviati esclusivamente tramite Pec all’indirizzo sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it entro e non oltre i termini indicati. L’elenco degli ammessi alle prove, gli orari ed i luoghi di svolgimento delle prove stesse saranno pubblicati sul sito di Sistema Ambiente, nella sezione “selezioni”.