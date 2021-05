Viareggio, via libera al mercato al Marco Polo anche il Primo Maggio

Si terrà regolarmente il mercato di sabato (1 maggio) in piazza Paolo VI al Marco Polo di Viareggio. L’autorizzazione allo svolgimento del mercato è stata deliberata dalla giunta Del Ghingaro in deroga al regolamento comunale.

“Abbiamo deciso di consentire in via straordinaria lo svolgimento del mercato – spiega l’assessore Alessandro Meciani – per sostenere le aziende operatrici nel settore del commercio su aree pubbliche. Il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, infatti, prevede che: ‘Nel caso in cui il mercato settimanale cada di giorno festivo, il mercato verrà regolarmente effettuato salvo si tratti di festività particolari quali il Santo Natale, primo dell’anno, primo maggio’. Gli operatori avevano chiesto una deroga al regolamento: un modo per recuperare date utili, visto che alcuni mercati non si sono svolti a causa delle restrizioni anti-contagio”.

“Consentire il mercato ci è sembrata la scelta migliore – conclude Meciani – sia per andare incontro alle esigenze della categoria sia per non aggravare ulteriormente un settore già così provato dalla crisi economica conseguente alla pandemia in corso”.