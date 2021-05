Nei recuperi pari per Real Forte Querceta e Ghiviborgo

Due pareggi per le formazioni della provincia di Lucca in serie D. Con reti tutte nel primo tempo finiscono 1-1 sia la sfida fra Mezzolara e Real Forte Querceta (per i versiliesi in rete Del Dotto) sia Bagnolese-Ghiviborgo. I biancorossi di Venturi, a caccia di punti salvezza nel recupero, si illudono con il ‘solito’ Cargiolli ma gli emiliani impattano prima della fine della frazione con Tzvetkov. Le due formazioni rimangono così appaiate a quota 29 in classifica.

Mezzolara – Real Forte Querceta 1-1

MEZZOLARA: Wangue, Barnaba, Dall’Osso, Ferretti, Maini, De Lucca, Artioli, Roselli, Sala, Selleri, Ferri. A disp.: Seri, Albertini, Musiani, Roda, Darraji, Kharmoud, Broglia, Davtyan, Simeoni. All.: Togni

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Contipelli, Maccabruni, Amico, Del Dotto, Bonati, Mariani F., Lazzarini, Di Paola, Doveri, Baracchini. A disp.: Balestri, Guidi, Ferri, Rossi, Aquilante, Gargani, Bellandi, Meucci, Giani. All.: Amoroso

ARBITRO: Rizzello di Casarano (Brizzi di Aprilia e Dattilo di Roma)

RETI: 6’pt Kharmoud, 32’pt Del Dotto

Bagnolese – Ghiviborgo 1-1

BAGNOLESE: Auregli, Capiluppi, Calabretti, Faye, Scappi, Bertozzini, Cuoghi, Leonardi, Tzvetkov, Notari, Buffagni. A disp.: Cavazzoli, Vincenzi, Fumi, Marani, Mhadhbi, Calabretti, Riccelli, Scarlata, Formato. All.: Gallicchio

GHIVIBORGO: Abbrandini, Gautieri, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Felleca, Muscas, Cargiolli, Chianese, Lakti. A disp.: Pagnini, Baggiani, Pazzaglia, Poggesi, Viti, Donatini, Fazzi, Nottoli, Nieri. All.: Venturi

ARBITRO: Fichera di Milano (Perali di Chiari e Marchese di Pavia)

RETI: 29’pt Cargiolli, 40’pt Tzvektkov