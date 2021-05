Sangue in piazza Shelley a Viareggio: un giovane accoltella un coetaneo alla coscia

Scene di sangue ieri sera (1 maggio) in piazza Shelley a Viareggio. Un giovane ha accoltellato ad una coscia un coetaneo.

Immediato l’intervento del 118 che ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo il ragazzo ferito.

Sul posto le volanti del commisssariato di polizia per ricostruire quanto accaduto. Da quanto emerso, si sarebbe trattato di una rissa che ha coinvolto più ragazzi.

Il giovane accoltellatore, un minorenne, trovato con un coltello a serramanico, è stato denunciato per lesioni e porto abusivo d’armi.

Al vaglio degli uomini del commissariato le immagini di quanto accaduto, ed eventuali ed ulteriori provvedimenti.

“Il Caffè Shelley si dissocia dal grave fatto accaduto nella piazza, chiarendo che i soggetti coinvolti non fanno parte della clientela abituale del locale – precisa il locale – Siamo dispiaciuti per l’accaduto e stiamo valutando di trovare una soluzione con le forze dell’ordine per aiutarci a contenere persone non gradite che danneggiano la nomina del nostro bar. Speriamo che possiate comprendere la sofferenza che già stiamo attraversando e che questo accaduto non sia pretesto per ulteriori polemiche nei confronti del locale”.

