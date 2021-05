A domicilio la consegna e il ritiro degli ausili protesici in Versilia

L’Azienda Uskl Toscana nord ovest informa tutti gli utenti dell’ambito territoriale della Versilia (ex Asl 12) che, a seguito del cambio di appalto per la gestione degli ausili protesici, a partire da questo mese di maggio le consegne e i ritiri degli ausili saranno effettuati a domicilio senza oneri a carico dell’assistito.

Si invitano pertanto tutti gli interessati a non recarsi al magazzino protesi dell’ospedale Versilia e a inviare le proprie richieste via e-mail all’indirizzo centro.ausili@usl12.toscana.it. Gli utenti saranno avvertiti telefonicamente dalla ditta incaricata per concordare data e orario della consegna o del ritiro dell’ausilio.