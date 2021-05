Berti (+Capannori): “Anche il consigliere della Lega Caruso alla manifestazione no mask”

Anche il consigliere della Lega di Capannori, Domenico Caruso, alla manifestazione no mask del 25 aprile a Lucca. A stigmatizzare la cosa la consigliera comunale di +Capannori, Claudia Berti.

“Sono rimasta molto stupita – dice – nel vedere Domenico Caruso, consigliere comunale di Capannori eletto con la Lega, partecipare alla manifestazione non autorizzata che si è tenuta a Lucca lo scorso 25 aprile. Manifestazione che ha avuto come messaggio principale quello di negare l’importante ruolo avuto dai cittadini nel salvare vite umane e nell’evitare che il sistema sanitario italiano andasse in tilt a causa del Covid”.

“La Lega di Capannori e la Lega di Lucca – si chiede – condividono un simile comportamento? Credono davvero che il Covid sia un’invenzione, e che chi indossa la mascherina quando sta con le altre persone sia uno sciocco? Mi auguro che la Lega e tutto il centrodestra capannorese prendano le distanze da un simile comportamento, e mi auguro che si esprimano in modo chiaro”.

“La foto a cui faccio riferimento – spiega – è pubblicata nella gallery di un giornale on line. Si vede Caruso in zona bar Tessieri, senza mascherina, in mezzo agli assembramenti. Come se il Covid fosse un’invenzione e i morti soltanto dei numeri”.