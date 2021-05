Francesco Domenici nuovo presidente dell’area lucchese di Confesercenti Toscana Nord

Francesco Domenici, amministratore dell’Albergo Villa Marta e dell’Hotel Villa San Michele e dei rispettivi ristoranti, è il nuovo presidente dell’area lucchese di Confesercenti Toscana Nord.

L’assemblea elettiva lo ha nominato il 29 aprile scorso in una riunione convocata in remoto per il rispetto delle normative anticovid. Prende il posto di Esmeralda Giampaoli che ha salutato il nuovo presidente e la nuova presidenza formulando i migliori auguri di buon lavoro. Auguri che sono arrivati anche dal presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti e dal direttore generale Miria Paolicchi che hanno partecipato all’assemblea.

“Si tratta di una presidenza di grande rilievo – ha detto Lucarotti – che vede l’ingresso di forze nuove, di imprenditrici e imprenditori e che si mettono a disposizione dei colleghi per cercare di lavorare concretamente alla tanto attesa ripartenza con idee e proposte. Il nuovo presidente Francesco Domenici interpreta la filosofia della nostra associazione che vuole dare spazio a giovani motivati ma con alle spalle già una importante carriera imprenditoriale. Nuovo presidente – conclude Lucarotti – che potrà contare ovviamente su tutta la struttura Confesercenti Toscana Nord a cominciare dal responsabile d’area Daniele Benvenuti”.

“Ringrazio i colleghi che mi hanno dato fiducia – sono state le prime parole del neopresidente -, fiducia che ricambierò mettendomi a disposizione con entusiasmo. Stiamo vivendo la delicatissima fase della ripartenza, dobbiamo essere pronti per mettersi alle spalle una pandemia che, ad oggi, è sempre presente con conseguenze ancora pesanti soprattutto sulle piccole imprese di tutti i comparti. La nostra associazione è pronta come sempre ad essere interlocutore attento e propositivo di tutte le amministrazioni comunali lucchesi portando soluzioni e proposte nell’interesse delle imprese che rappresentiamo”.

L’assemblea ha poi provveduto all’elezione di Massimiliano Giambastiani alla carica di vicepresidente con delega al centro storico, Dania Miceli come delegata ai pubblici esercizi del centro storico e Gino Cervelli delegato ai pubblici esercizi fuori le mura. Completano la presidenza Martina Baldaccini in rappresentanza di Assohotel, Antonella Marcucci, Alida Bondanelli e Michela Panigada in rappresentanza delle strutture extralberghiere Aigo, Leonetto Pierotti, Sergio Benassi e Massimiliano Logli Anva, Maurizio Pera antiquariato, Paolo Giuntoli Sil, Alessandro Gori in rappresentanza dei pubblici esercizi Fiepet, Federica Biagetti presidente Ccn Spianate, Silvia Della Santa presidente Ccn Valfreddana e Esmeralda Giampaoli.