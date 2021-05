White Dolphin Records, online il nuovo progetto musicale dei Devya

Si chiama I always said it could, they never though it would, la nuova raccolta dei Devya per la White dolphin records. Il disco colleziona b-sides e demo del progetto di Devis Simonetti. Rilasciato sulla piattaforma digitale di Bandcamp, composta da dieci tracce, ritrae segmenti di pensieri abissali ondeggiando su strati di chitarre baritone echeggianti e dark synth indie pop agrodolci, post punk e dark wave.

Le sequenze registrate dallo studio udinese di ricerca e sviluppo Ramkard, vede la collaborazione di vari artisti e musicisti della scena underground udinese: Alessandro Santi, Marco Darko, Marco Menazzi, Mattia Romanut e il pianista Fabrizio Bon.

Devya è il progetto musicale di Devis Simonetti. Dal 1996 al 2002 la permanenza in Inghilterra con Lorenzo Bertoli, grazie al produttore Roberto Concina, gli consente di dedicarsi all’autoproduzione e alla musica elettronica. Fonda i Devya con Francesca Mombelli nel 2010. L’album d’esordio, I Don’t Know What Is Christmas è la prova di quanto la new-wave, il brit –pop, lo shoegaze, l’industrial e il pop sintetico, siano stati ascoltati, assorbiti e rielaborati. Nel 2014 pubblicano il singolo e il video Going To Town, partecipando nel 2015 a un radio tour e diverse compilations. Nel 2017 siglano con la label tedesca Dark Ace Record Company , rilasciando il singolo Witch – Hunt che anticipa Black Waves And Floating Foams, il nuovo Ep per la medesima label. Producono il video e singolo Bodies nel 2018 insieme al regista Paolo Parisotto. Il 7 luglio 2018 pubblicano sempre con la Dark Ace label i singoli dei primi cinque anni di attività: Collection 2013-2018, vincendo diversi contest radio in Italia e Germania. Pubblicano nel 2020 il digital 45 synth pop Away, l’album elettronico strumentale When Aliens Call My Name e il singolo Ebm con il gruppo elettronico Arbeiter American Vampires 1984 e L’ Aurora con la Net label White Dolphin Records.

E’ possibile ascoltare l’album al link: whitedolphin.bandcamp.com/album/i-always-said-it-could-they-never-though-it-would.