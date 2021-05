Viareggio, aperte le domande per il Pacchetto scuola

Approvato il bando e lo schema di domanda riferito al Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2021-2022, un beneficio economico destinato agli studenti per l’acquisto di libri di testo, altro materiale didattico, servizi scolastici.

Per fare richiesta è necessario essere residenti in Toscana, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado statale, paritaria privata o degli Enti locali e appartenere ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila 748,78 euro.

La domanda deve essere presentata al Comune di Viareggio, entro e non oltre le 12 del 4 giugno 2021. Informazioni e moduli sono disponibili sul sito del Comune di Viareggio nell’area Scuola e Servizi per l’Infanzia.