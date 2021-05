Di nuovo attivo il centro di ascolto della Cri di Lucca

Di nuovo attivo il centro di ascolto della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca. Dopo mesi di stop causati dall’emergenza sanitaria, infatti, i volontari dell’associazione tornano operativi per aiutare ed ascoltare le esigenze delle persone più bisognose della nostra città.

Il servizio – adesso solo su appuntamento – è attivo ogni martedì dalle 15 alle 18 al numero 392 9742975. In caso di linea occupata, è possibile lasciare un messaggio in segreteria per essere contattati dal personale volontario.

“Finalmente – ha dichiarato la referente del Centro di ascolto, Irene Dentini – dopo diversi mesi di chiusura il nostro centro di ascolto è pronto a ripartire per aiutare le persone in difficoltà. Oltre a dare ascolto, informazioni e orientamento sui servizi e le risorse del nostro territorio, al centro di ascolto si può accedere per richiedere anche un aiuto alimentare. Eravamo impazienti di ripartire – conclude – perché il nostro Comitato ha sempre dato molta importanza alle attività di inclusione sociale e sappiamo che in questo momento di pandemia sempre più persone hanno bisogno di un aiuto”.

L’associazione, inoltre, ricorda che ogni martedì e venerdì è attivo anche il servizio di unità di strada dedicato alle persone senza fissa dimora. Per segnalare ai volontari persone in difficoltà è possibile scrivere all’indirizzo email

uds@crilucca.it o contattare il numero del centralino 0583341216.