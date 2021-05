Sant’Anna, approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione degli spazi verdi

E’ stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione degli spazi verdi di piazza Caduti dei Lager, via Amendola e via Togliatti a Sant’Anna. A renderlo noto è il neo assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini.

“Quelle che oggi sono aree verdi ampie, ma un po’ trasandate, verranno completamente risistemate e riattrezzate per renderle più belle, più fruibili, più adatte alla socialità e al tempo libero – spiega Raspini -. Nuove piantumazioni di alberi, una piccola arena, spazi per il gioco dei bimbi e per mangiare all’aperto, un fontanello che distribuirà acqua buona e un percorso pedonale in terra battuta. Insomma, un altro pezzetto di Lucca che cambia volto”.