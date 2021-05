Taxi, scatta il ricorso al Tar contro il nuovo regolamento

“Impugneremo il nuovo regolamento Taxi al Tar”: è quanto dichiarano in una nota congiunta il presidente Artusa e il responsabile per la provincia di Lucca Antonello Fambrini dopo il via libera di ieri sera (4 maggio) in consiglio comunale.

“Nonostante tutte le palesi illegittimità e la mancanza di confronto con le categorie interessate, il consiglio comunale di Lucca ha approvato a maggioranza il nuovo regolamento taxi/ncc che siamo costretti ad impugnare al Tar Toscana. L’assessora Martini spiegherà in quella sede con chi ha concertato e a quale normativa risponde visto che il regolamento appena approvato si pone in violazione della legge quadro 21/92 al posto di applicarlo a Lucca. Inquietanti sono anche i commenti dell’opposizione che fanno riferimento a contenziosi privati e ricatti? Di cosa parlano? Cosa sta succedendo a Lucca?”.

“Invitiamo – si legge in una nota – tutta la categoria ncc ma anche i rappresentanti taxi a mettersi in contatto con noi per sostenere e coordinarsi nella preparazione del ricorso. Non solo è mancato il confronto ma sono mancate delle spiegazioni e soprattutto dei riferimenti normativi su cui discutere. Lo faremo al Tar perché a differenza di alcuni politici a noi non bastano gli slogan, ma servono regole chiare e soprattutto conformi alla legge”.