Geal, un anno da record per gli investimenti: superato il tetto degli 8 milioni

Un anno record per gli investimenti di Geal. E’ quanto è emerso nel corso dell’ultima assemblea della società partecipata dal Comune di Lucca e da Acea spa.

Nel 2020 Geal ha superato il tetto degli 8 milioni di euro di investimenti, metà dei quali dedicati all’estensione della rete fognaria, il livello più alto della sua storia pari a 90 euro per ogni abitante servito. Un obiettivo “record”, considerando che la media italiana è pari a 50 euro per abitante e raggiunto nonostante le difficoltà causate dalla pandemia che hanno inciso sui risultati del bilancio approvato dall’assemblea degli azionisti martedì 4 maggio.

L’esercizio 2020 si è chiuso con un utile netto di 1.647.649, un risultato inferiore del 37% rispetto al 2019, ma che ha superato le previsioni di budget dell’azienda di circa 650 mila euro e che gli azionisti hanno deliberato di mantenere in azienda per finanziare i nuovi investimenti. A fronte di una flessione dei volumi di acqua venduti sia al dettaglio (stimata in un 3,3% e determinata soprattutto dalla diminuzione dei consumi delle utenze produttive e a uso pubblico a causa della pandemia) sia all’ingrosso (pari al 3% e dovuta all’applicazione del nuovo contratto di fornitura alle aziende Acque e Asa), i flussi finanziari sono diminuiti in modo contenuto (- 1,6%) grazie all’incremento tariffario e all’ingresso straordinario di un rimborso fiscale erogato dall’Agenzia delle entrate a Geal per un ricalcolo di interessi sulle imposte del 1995 e 1996 ammontante a quasi 300 mila euro. E tramite l’utilizzo di linee di credito già attivate e di altre aperte nel corso dell’anno a condizioni molto favorevoli, Geal è riuscita a mitigare gli effetti finanziari avversi e proseguire pienamente il proprio piano di investimenti.

“Un anno complicato – commenta il presidente di Geal Giulio Sensi – in cui la società, come tutti gli operatori economici, ha dovuto gestire sia agli adattamenti per far fronte all’emergenza sanitaria sia rilevanti impatti sui flussi finanziari, impatti che continueranno a pesare nei prossimi anni. Nonostante queste difficoltà, la continuità e la qualità del servizio hanno mantenuto gli alti standard che sono propri della società e i risultati economici sono stati buoni, permettendoci di progettare i nuovi investimenti che continueranno a colmare lo storico gap infrastrutturale, soprattutto nelle reti fognarie, del territorio lucchese”.

“Geal – afferma l’amministratore delegato Salvatore Pipus – sta mantenendo livelli di eccellenza in termini di qualità commerciale e tecnica secondo gli standard dell’agenzia nazionale di regolazione, l’Arera. Per fare solo due esempi, l’azienda è in classe A con livelli superiori al 99% nel rispetto dei tempi previsti per l’avvio e cessazione del rapporto contrattuale ed ha livelli superiori al 98% nella gestione del rapporto contrattuale ed accessibilità al servizio. Risultati importanti, e certificati, che pongono l’azienda ai vertici per qualità delle prestazioni a livello nazionale”.

La cifra di 8 milioni di euro di investimenti nel 2020 è stata raggiunta grazie in particolare all’avanzamento della realizzazione della dorsale fognaria Nozzano – Pontetetto, dieci chilometri di nuova fognatura che permetteranno nel giro di pochi mesi l’allacciamento alla rete degli abitanti di Nozzano e di proseguire con nuove estensioni nelle zone limitrofe. L’opera, dal valore complessivo di circa 10 milioni di euro, è in via ultimazione. Del totale degli investimenti del 2020, 2 milioni di euro sono stati dedicati alla manutenzione della rete acquedottistica ed all’implementazione della cosiddetta “distrettualizzazione”, un’organizzazione efficiente del controllo della rete e delle pressioni che ha permesso a Lucca, unitamente ad una task force di dedicata alla ricerca e riparazione di perdite, una riduzione della dispersione di acqua fino al 30% a fronte di una media nazionale del 44%.

Gli altri investimenti sono stati dedicati alla manutenzione del depuratore di Pontetetto (1,4 milioni di euro) e agli interventi gestionali (0,6 milioni). Uno sforzo continuo di crescita e miglioramento quello profuso da Geal che trova il gradimento dei cittadini. Anche nel 2020 la società ha conquistato giudizi eccellenti dall’indagine di customer satisfaction svolta da Acea e Csa Research: il 96,1% degli utenti si dichiara soddisfatto del servizio idrico fornito da Geal.