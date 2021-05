Lucca Summer Festival, riprogrammato il tour di Celine Dion: sarà a Lucca solo nel 2023

Celine Dion sarà al Lucca Summer Festival nel 2023. L’artista canadese ha infatti riprogrammato le date estive del suo Courage world tour date le attuali restrizioni sui grandi eventi.

La cantante sarà ospite del festival cittadino solo sabato 15 luglio 2023 dopo che tutte le date europee del tour del 2020 erano state posticipate all’estate 2021. Successivamente 41 di questi show erano stati riprogrammati al 2022 mentre otto show, tra i quali Lucca, sono riprogrammati al 2023. Le date a Cipro, Malta e Atene non potranno essere riprogrammate.

“Non vedevo l’ora di rivedervi tutti in Europa questa estate però sfortunatamente a causa della situazione globale le cose continuano ad essere rinviate – ha annunciato Celine Dion ai fan -. Però non disperate, siamo felici di poter recuperare questi show nel 2023 e non vediamo l’ora di rivedervi finalmente”.

I biglietti acquistati per le date del 2020 e del 2021 rimarranno completamente validi per il concerto del 2023. Ulteriori disponibilità di biglietti sono in vendita già da oggi (6 maggio) su www.dalessandroegalli.com.