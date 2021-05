TurisLucca, tra ‘evergreen’ e novità tornano le visite guidate alla scoperta del territorio

Un calendario di visite guidate dedicate a un turismo di prossimità. Così TurisLucca, nel rispetto delle regole di distanziamento social riparte con le sue attività grazie all’utilizzo degli audioaricolari, sanificati come da prescrizione, da distribuire gratuitamente a tutti i partecipanti che potranno così seguire il racconto della guida senza il pericolo di creare piccoli assembramenti.

Il calendario delle visite di maggio prevede degli evergreen e alcune novità. Tra i primi I sotterranei dei baluardi delle Mura. Il tour si svolgerà anche sabato (8 maggio) e il 30 maggio con partenza in piazzale Verdi. Il costo è di 10 euro, gratuito per under 15 se accompagnati da un adulto pagante. Altro tour della tradizione è Il Parco di Villa Reale, organizzato per esplorare i giardin vissuti da Elisa Bonaparte. Qui l’appuntamento è il 16 maggio alle 15,30 alla biglietteria della. Il costo della visita è di 15 euro, gratuito per gli under 14 accompagnati da un adulto pagante.

Tra le novità ci sono invece Mistici e misticismo a Lucca alla scoperta dei volti e luoghi dell’incontro con il divino nella città. L’appuntamento è domenica (9 maggio) alle 9,30 all’ingresso della chiesa di San Michele dal costo di 10 euro, gratuito per under 15 se accompagnati da un adulto pagante. Lucca nella Seconda Guerra Mondiale è l’altra novità sulle tracce del conflitto che si terrà il 15 maggio alle 15,30 all’ingresso della chiesa di San Francesco al costo di 10 euro, gratuito per under 15. C’è poi Lucca sotterranea tra sacro e profano il 22 maggio alle 15,30 all’ingresso della Chiesa di San Giovanni, sempre al costo di 10 euro.

Altre novità sono Lucca drento e Lucca fora, una passeggiata da Porta San Pietro a Porta Elisa alla scoperta di palazzi, chiese, storie, aneddoti e curiosità che si terà il 23 maggio con ritrovo alle 10 all’interno di Porta San Pietro al costo di 10 euro. Lucca nel tempo è invece il viaggio attraverso i secoli che tratta i temi cari alla tradizione locale a partire dalla cattedrale di San Martino, dove la raffigurazione dei mesi dei maestri comacini illustra il passare del tempo in immagini e forme. qui l’appuntamento è fissato per il 29 maggio alle 15,30 all’ingresso del Duomo al costo di 10 euro. Ultima novità è infine Concittadini e visitatori illustri per conoscere i ‘vip’ che sono nati, che sono vissuti o che hanno deciso di trascorrere un periodo nella nostra città. L’appuntamento il 30 maggio alle 15,30 davanti all’ufficio informazioni di piazzale Verdi, sempre al costo di 10 euro.

Tornano infine le visite guidate gratuite all’Oratorio degli angeli custodi restaurato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. A partire da venerdì 14 maggio e per tutti i venerdì dell’estate TourisLucca dà la possibilità di partecipare a uno dei tre tour previsti alle 18, alle 19 e alle 20. La prenotazione delle visite guidate è obbligatoria tramite email a turislucca@turislucca.com o telefonando al numero 0583.342404 o 348.3828294.