Il Tribunale di Lucca cerca 20 giovani per il servizio civile regionale

Venti posti per il servizio civile volontario da svolgere al tribunale di Lucca. Tre i progetti specifici nell’ambito del programma della Regione Toscana Giovanisì: Il Tiap e l’accesso telematico agli atti penali, L’ufficio del processo e l’evoluzione della cancelleria civile, Il tribunale e l’attività amministrativa.

Questi avranno una durata di dodici mesi nel corso dei quali verranno impiegati complessivamente 20 giovani, per 30 ore di servizio settimanali articolate su 5 giorni , che saranno inseriti nei vari uffici del tribunale. Il principale obiettivo dei progetti è quello di garantire il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi complessivamente erogati al cittadino, facendo sì che il “sistema giustizia” venga percepito dal cittadino come fattore di sviluppo per il territorio. L’ufficio vuole creare per i giovani selezionati un’occasione di crescita personale e di apprendimento del funzionamento del sistema giustizia non limitato alla sola attività processuale ma comprensivo dei servizi rivolti al cittadino; un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva con acquisizione di nuovi strumenti di orientamento e di conoscenza utili nella scelta di ulteriori percorsi di studio o nella successiva ricerca di impiego.

Grazie all’ampliamento dell’utilizzo dello strumento informatico verranno infatti migliorati i processi di lavoro interni delle segreterie penali, civili ed amministrative attraverso la gestione di programmi che ne velocizzano le procedure. Per questo per candidarsi sono richieste conoscenze di base dell’uso di strumenti informatici mentre avranno priorità i laureati in discipline giuridico e sociali e chi è in possesso dei requisiti necessari per l’accesso al pubblico impiego. Ai volontari in servizio civile saranno corrisposti 433,80 euro mensili. Le domande dovranno essere presentate entro le 14 del 28 maggio esclusivamente on line accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC corredate di curriculum vitae e documento di identità.