In pensione dall’1 maggio il dottor Claudio Pollastrini

È in pensione dall’1 maggio Claudio Pollastrini, medico chirurgo e specialista in anestesia, rianimazione e agopuntura, nonché referente per la terapia antalgica nell’ambito territoriale di Lucca.

La sua attività lavorativa è stata quindi improntata al miglioramento dell’assistenza ai pazienti e a eliminare il dolore inutile, che è tale quando perde ogni significato diagnostico e diviene esso stesso una malattia da curare. Ha affrontato il tema del dolore acuto e cronico (trattamento convenzionale e non) anche in incontri e pubblicazioni.

Al dottor Pollastrini, apprezzato in tutti questi anni non solo per gli aspetti professionali, ma anche per quelli umani, vanno il ringraziamento dell’Asl Toscana nord ovest e il saluto affettuoso di tutti i colleghi e di tutte le persone che hanno avuto il privilegio di lavorare, a vario titolo, con lui.