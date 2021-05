Per le Giornate del Fai visite a Castiglione di Garfagnana e all’azienda Martinelli Luce

Per la 29esima edizione delle Giornate del Fai nella provincia di Lucca si terranno due eventi d’eccezione con la possibilità di riscoprire luoghi poco conosciuti o accessibili in via eccezionale, visitabili in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

In particolare sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle 10,30 alle 17,30 con turni ogni mezz’ora, sarà la volta di Castiglione di Garfagnana con un trekking urbano alla scoperta del piccolo borgo, delle sue mura e con visita alla Rocca, di proprietà privata e aperta solo in rare occasioni. Il percorso, che si svilupperà ad anello intorno alla cinta muraria, è stato curato e realizzato dai volontari del Fai in collaborazione con gli esperti di storia locale. Tra le tappe del tour, che ha inizio in piazza Comune, ci sono Porta Inferi, Torricella, La Rocca, l’arte militare, i giardini murati, la chiesa di San Michele e tanti altri. Esclusivamente per i soci Fai sabato 15 maggio dalle 10,30 alle 17,30 con turni ogni mezz’ora, si potrà visitare l’azienda di illuminotecnica Martinelli Luce. La visita si articolerà seguendo un percorso esterno nell’azienda fondata da Elio Martinelli e verrà visitata la sala esposizione dove sono collocate tutte le lampade prodotte negli anni dai vari designer italiani e internazionali. Per prenotarsi e prendere parte alle iniziative è richiesto un contributo minimo di 3 euro.

I posti disponibili sono limitati e la prenotazione obbligatoria sul sito www.giornatefai.it fino a esaurimento posti. Il programma delle aperture potrebbe subire variazioni a seconda dei colori delle regioni.