Madonna di maggio, la messa di Nave in diretta su Noitv

In occasione della ricorrenza della Madonna di Maggio nel paese di Nave, la messa di domani (9 maggio), in programma dalle 10,30 nella chiesa parrocchiale, verrà trasmessa in diretta dall’emittente Noi Tv (in streaming qui).

A causa della pandemia non sarà possibile organizzare eventi con un’ampia partecipazione della comunità, come era avvenuto fino al 2019, ma la trasmissione in tv consentirà anche agli abitanti di Nave che non potranno prendere parte alla funzione di assistere – insieme a tutti gli altri lucchesi – alla celebrazione solenne da parte del parroco Don Claudio Ticcioni, che da alcune settimane finalmente risiede in paese, dopo alcuni necessari lavori alla canonica.

La messa sarà accompagnata dalla corale monsignor Fabio Unti di Nave.

Nel pomeriggio a partire dalle 18,30, sempre nella chiesa parrocchiale, sono in programma la recita del Rosario e la riflessione del diacono Giuseppe Salani.

Seguirà il concerto, con l’organo della chiesa di Nave, del giovane musicista (25 anni) di Lavagna Nicolò Campodonico, che ha studiato all’istituto musicale diocesano Campodonico di Chiavari sotto la guida del maestro Davide Merello e ha suonato come organista in diversi contesti, collaborando con numerose cantorie.

Attualmente vive a Pisa, dove è allievo perfezionando in Scienze dell’Antichità alla Scuola Normale Superiore.

Sia la messa che il programma pomeridiano si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.