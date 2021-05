Riparte il servizio estivo delle isole ecologiche presidiate a Viareggio e Torre del Lago

Riparte il servizio estivo delle isole ecologiche presidiate: nel mese di maggio, le isole in piazza della Pace a Torre del Lago, in piazza Paolo VI al mercato della ortofrutticolo di Viareggio saranno aperte il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 18.

A partire dal mese di giugno il servizio si estenderà anche alla domenica, dalle 8 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30. Rinnovo dell’arredo urbano a Torre del Lago, per quanto riguarda la raccolta rifiuti: in tutto verranno installati nuovi contenitori, modello Open, distribuiti lungo i viali Puccini e Marconi, dal lago fino alla marina.

Il cestino stradale modello Open è caratterizzato dalla moderna superficie intagliata con figure curve a dimensione variabile che, oltre a conferire particolare leggerezza al design della struttura, garantisce una visibilità ottimale del sacchetto posto internamente. La robusta struttura autoportante del cestino è inoltre studiata per garantire grande praticità nelle operazioni di svuotamento e re-inserimento del sacchetto interno.

In funzione anche la prima isola ecologica interrata meccanizzata di Viareggio, un progetto pilota finanziato da Ato per il 70% e dal Comune di Viareggio per il 30%, per un investimento totale di 150mila euro.

L’isola è collocata ai bordi della Passeggiata, sul viale Manini all’incrocio con via San Martino e servirà gli esercizi commerciali che vanno dal caffè Margherita fino in piazza Mazzini. L’apertura è lato monti in modo da facilitarne lo svuotamento. Le attività commerciali saranno dotate di uno speciale badge e avranno la possibilità di introdurre i rifiuti senza limite di conferimento, ovviamente sempre differenziati.

Contestualmente all’apertura dell’isola interrata, sono stati tolti i vecchi cassoni di legno a copertura dei vecchi bidoni. Un’attenzione in più per la bellezza della città.