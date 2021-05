950 anni della cattedrale di Lucca, nuovo ciclo di visite guidate

Proseguono le celebrazioni per i 950 anni della cattedrale lucchese: dopo La Città e la Cattedrale, che nel corso del 2020 ha giudato alla scoperta della cattedrale di San Martino e di numerose tra le più belle basiliche lucchesi, per il 2021 c’è Il Filo di Arianna: un nuovo ciclo di visite guidate tematiche all’interno del duomo lucchese.

Con l’aiuto di archeologi e storici dell’arte ripercorreremo insieme la millenaria storia dell’edificio al cuore della città: questo moderno filo di Arianna ci aiuterà a riscoprire messaggi, simboli e storie nascosti tra le pietre della cattedrale.

I primi due appuntamenti di maggio saranno sabato 22 e domenica 30 maggio alle 15,30 Richiami dell’Antico: forme, riferimenti, eredità del classico nell’arte della Cattedrale.

La statuaria e l’architettura classica hanno rappresentato, fin dalla fine del mondo romano, un importantissimo modello con cui gli artisti delle epoche successive si sono confrontati; attingendo, reinterpretando, rileggendo un modo di fare arte che seppur scomparso non è stato mai dimenticato. Dai richiami alla statuaria equestre romana ben riscontrabili nel gruppo di San Martino e il povero, all’opera classica e antiquaria del Civitali, passando per la definizione stessa di arte romanica e rinascimentale, il percorso vuole illustrare – tramite esempi presenti in San Martino – come la cultura artistica classica sia stata variamente declinata nei modi di fare arte dal Medioevo al Rinascimento.

Prenotazione obbligatoria: scrivendo a didatticaterzomillennio@gmail.com o chiamando il numero 342.1466451 (attivo lunedì 10-12, 16,30-18,30 e giovedì 10-12). Contributo di 3 euro a persona.