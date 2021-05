Confcommercio, al via un nuovo corso per aspiranti modelle e modelli

Un nuovo corso per aspiranti modelle e modelli per avviare ragazze e ragazzi alla professione nel settore.

E’ questa l’iniziativa lanciata da Sogeseter Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia per Province di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Life service agency e Atelier Ricci. Il corso avrà una durata di 45 ore e sarà introdotto da un open day in programma sabato 22 maggio alle 15 a palazzo Sani nella sede di Confcommercio Lucca in via Fillungo 121.

Le lezioni si svolgeranno due volte a settimana. Per maggiori informazioni sulle modalità delle lezioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici dell’associazione ai numeri 0583 473164 o 335 5722988 oppure scrivere a carnicellimartina@confcommercio.lu.it.