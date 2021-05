Segromigno in Piano, al via i lavori per la nuova rampa del ponte sul rio Casale

Sono iniziati oggi (10 maggio) i lavori per rendere più accessibile alle persone con disabilità e ai ciclisti il ponte sul rio Casale di via dei Bocchi a Segromigno in Piano.

L’intervento realizzato dall’amministrazione comunale con un investimento di 65 mila euro prevede la realizzazione di una rampa ciclo-pedonale che andrà a sostituire l’attuale attraversamento pedonale con gradini presente sul lato est del ponte. L’opera dovrebbe essere completata nel giro di un paio di mesi.

“Oggi ha preso il via un intervento necessario e atteso da tempo dai cittadini che ha l’importante obiettivo di rendere accessibile il ponte di via dei Bocchi anche alle persone con disabilità, ai ciclisti e ai pedoni che devono attraversarlo con carrozzine e passeggini – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. La presenza dei gradini creava infatti un ostacolo all’attraversamento del ponte per molte persone creando vari disagi, che ora, grazie alla costruzione della nuova rampa andiamo a risolvere”.

L’intervento prevede la sostituzione della rampa in gradini di calcestruzzo con una rampa di pendenza inferiore all’8%, idonea per essere utilizzata dalle persone con disabilità, e che faciliterà anche il transito dei ciclisti e dei pedoni con passeggini e carrozzine. La nuova rampa sarà larga 1,5 metri e sarà composta da un pianerottolo orizzontale di interruzione ogni 10 metri di lunghezza. La struttura sarà quindi realizzata in tre tratti separati da pianerottoli intermedi. La nuova rampa sarà asfaltata e avrà un corrimano di protezione in acciaio simile a quello esistente e verrà realizzata in affiancamento ai muri in cemento armato della rampa carrabile, ma sarà separata da essa tramite un giunto sismico della larghezza di 3 centimetri. Il marciapiede a livello stradale sarà pavimentato con autobloccanti.