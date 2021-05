Tau Calcio punta subito al riscatto dopo il ko con il Cascina

Quella di mister Cristiani è una squadra che vuole velocemente archiviare la sconfitta di ieri (domenica 9) contro il Cascina per riprendere la propria corsa. Così, infatti, appare oggi il Tau Calcio, alle prese con una nuova settimana di allenamenti in vista dell’incontro di domenica contro la Cuoiopelli.

“Non è andata bene – commenta Pietro Cristiani – abbiamo sofferto più del previsto. Non siamo riusciti a impostare il nostro gioco e a imporre la nostra partita. Il risultato è più che giusto: il Cascina ha doti importanti in tutti i reparti e sa come sfruttare le proprie potenzialità. Sono molto decisi, si capisce la loro voglia di approdare in serie D“.

“Da parte nostra – prosegue – è stata una giornata complicata sotto tutti i punti di vista: abbiamo fatto male dalla gestione della palla alla sua finalizzazione. Oggi torniamo in campo ad allenarci, consapevoli che dobbiamo ritrovare e mantenere il nostro equilibrio. Domenica prossima, contro la Cuoiopelli, è un’altra storia: quella di ieri è stata una giornata storta che, però, finisce con il triplice fischio. Ora c’è da lavorare a testa bassa e riprendere la nostra corsa. Affronteremo la Cuoiopelli con serenità, impegno e concentrazione: quella che ci aspetta, ne sono sicuro, sarà una partita divertente, senza ansie o pressioni. A metà campionato abbiamo portato a casa due sconfitte, un pareggio e una vittoria: non è tutto da buttare, anzi. Stiamo facendo un bel percorso e, soprattutto, stiamo mettendo alla prova tanti giocatori giovani: stanno crescendo con noi e stanno dando buone prestazioni. Avanti così, che di strada da fare ce n’è ancora tanta“.