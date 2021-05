Un luogo di eccezione, da sempre fiore all’occhiello della città. Stile e fascino lucchese che fanno il giro del mondo portando alto il nome di Lucca nel campo della moda. L’Atelier Ricci sarà il meraviglioso palcoscenico che ospiterà le creazioni di molti artigiani.

Un’iniziativa prevista per sabato 15 e domenica 16 maggio prossimi che unirà moda e artigianato in un ambiente unico in centro storico.

Dalle 10 alle 19, nei due giorni del fine settimana, sarà possibile ammirare i manufatti di diversi artigiani esposti proprio all’interno dell’atelier di Patrizia Ricci. L’ingresso è gratuito, ma è gradita la prenotazione per garantire il rispetto delle norme anti contagio.

“Dato il periodo di restrizioni dovuti al Covid – ha detto la stessa Ricci – abbiamo pensato di creare un’opportunità per gli artigiani che potranno, in questo modo, far vedere le migliori loro produzioni dentro il nostro atelier”.

Un binomio, moda ed artigianato, tutto rivolto alla bellezza in un’ambientazione incantevole.

Questi gli artigiani che prenderanno parte all’evento con le proprie creazioni sono Filomena, FilodiSè, Sessantuno, Tommasi, Mauri Telerma, Bottega Matilda, Friends Monogram, Hikari creazioni jewels.