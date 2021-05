Toscana, Per Lucca e i suoi paesi: “Suddivisione in aree vaste non tiene conto delle peculiarità”

Le celebrazioni per il duecentesimo anniversario della morte di Napoleone hanno spinto Per Lucca e i suoi paesi a intraprendere una riflessione in chiave locale sulla suddivisione del territorio regionale in aree vaste che, a detta del movimento “calpestano l’identità” della Toscana.

“Napoleone dette vita, tra il 1804 e il 1812, all’Impero Francese a cui nel 1807 venne aggiunto il territorio di quello che prima era il Regno d’Etruria, che comprendeva, più o meno, tutto il territorio dell’ex Granducato di Toscana. I francesi divisero il territorio in tre dipartimenti, quello dell’Arno, con capoluogo Firenze, quello del Mediterraneo, con capoluogo Livorno e quello dell’Ombrone, con capoluogo Siena – spiega Per Lucca e i suoi paesi -. Ebbene, in anni recenti la Regione Toscana, specialmente durante la presidenza di Enrico Rossi, ha istituito le cosiddette ‘aree vaste’, che si rifanno a questa suddivisione napoleonica. Abbiamo infatti l’area vasta della costa, in cui, in onta alla demografia, la città di riferimento non è più Livorno, ma Pisa, l’area vasta del centro in cui la città di riferimento è Firenze e quella meridionale in cui la città amministrativa principale è Siena. Lucca, Viareggio, Massa e Carrara sono state aggregate all’area vasta della costa. Questo però non corrisponde né ad un qualsiasi precedente storico, né a una reale aderenza alle odierne problematiche territoriali”.

“Ai tempi del primo impero francese Lucca, Viareggio, Massa e Carrara non facevano infatti parte dell’impero stesso, ma costituivano invece, assieme a Piombino, uno stato autonomo detto Principato di Lucca e Piombino. Si trattava di uno stato vassallo dell’Impero, ma formalmente indipendente, con propria moneta e i cui cittadini non erano soggetti al servizio militare nella grande armata. La Lunigiana poi, a nord di Carrara, era parte del Regno d’Italia, altro stato vassallo, ma comunque indipendente – conclude il movimento -. La storia ci dice dunque che l’area nord occidentale di quella che oggi è la nostra regione ha storia particolare e diversa da quella dei territori già granducali. Napoleone, da Parigi, lo aveva capito, mentre a Firenze paiono faticare a comprendere una realtà peculiare, anche dal punto di vista economico, produttivo, sociale e perfino fisico e morfologico. Sarebbe opportuno che le aree vaste divenissero quattro, come sempre sono state fino all’avvento di teorie recenti e pensate in funzione del territorio compatto della Toscana ex granducale e calpestando l’identità del resto della regione”.