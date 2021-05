Al teatro Jenco di Viareggio la prima edizione del Festival della danza

Si terrà a giugno al teatro Jenco la prima edizione del Festival della Danza Città di Viareggio: da sabato 12 a lunedì 14 giugno, le scuole di danza di Viareggio avranno a disposizione il teatro della città per esibirsi e farsi ammirare.

L’evento è rivolto a tutte le attività, scuole di ballo, associazioni, enti benefici, Onlus, che promuovono la danza in ogni sua forma purché, al momento dell’iscrizione, abbiano la sede legale nel Comune di Viareggio.

Le iscrizioni al Festival dovranno pervenire entro e non oltre il 23 maggio all’indirizzo e-mail ufficiosport@comune.viareggio.lu.it e, una volta raccolte le adesioni, la programmazione degli spettacoli avverrà per sorteggio. Non è richiesto alcun costo di partecipazione: l’amministrazione comunale si farà carico dei servizi tecnici, promozionali ed organizzativi. L’allestimento sarà il medesimo per tutti e comprenderà un idoneo parco luci per la danza: lo spettacolo verrà interamente registrato e messo a disposizione delle scuole. Gli spettacoli di danza dovranno avere una durata massima di 60 minuti ciascuno, con una pausa di 30 minuti fra l’uno e l’altro.

“Abbiamo deciso di offrire alle tantissime scuole di danza del territorio un evento che potesse valorizzare il settore segnando al tempo stesso la riapertura di attività a lungo bloccate per la pandemia – commenta l’assessore allo Sport Rodolfo Salemi -: un segnale di fiducia e di incoraggiamento, dopo i mesi di pandemia che tanto hanno condizionato il mondo dello sport. Il Festival della Danza rappresenta un’opportunità e insieme un evento promozionale che permetta di avere un nuovo slancio e di mantenere il tradizionale saggio di fine anno, gratificando il lavoro degli operatori e dei ragazzi che calcheranno, alcuni per la prima volta, il palcoscenico di un vero teatro”.

L’ingresso al teatro sarà gratuito ma contingentato nel rispetto assoluto delle norme anti-contagio in vigore al momento dell’esibizione.

Tutte le informazioni e i moduli per l’iscrizione sono pubblicati sul sito del Comune di Viareggio nella sezione ‘Casa dello Sport’.