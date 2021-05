Industrie Cartarie Tronchetti, al Drop Club si presenta il piano di ampliamento da 50 milioni

Si svolgerà venerdì 21 maggio, alle 18 al Drop Club di Piano di Coreglia, la presentazione pubblica del progetto di ampliamento delle industrie cartarie Tronchetti.

L’azienda il 28 aprile scorso ha ufficialmente protocollato al comune di Coreglia Antelminelli la documentazione relativa al piano di sviluppo da circa 50 milioni di euro, che prevede la realizzazione di un ampliamento del sito industriale.

L’amministrazione Remaschi ha voluto iniziare fin da subito un processo di partecipazione con la cittadinanza per informare la popolazione, e in particolare i residenti di Ghivizzano e Piano di Coreglia, rispetto al piano di ampliamento. “uello presentato da Industrie Cartarie Tronchetti – ha dichiarato il sindaco Marco Remaschi – è un piano di ampliamento molto sostanzioso e complesso, che merita di essere raccontato e spiegato, anche per quello che potrà rappresentare per nostra comunità. Per questo motivo vogliamo informare il più possibile le persone e renderle partecipi di questo procedimento”.