Le disuguaglianze territoriali al centro del primo incontro di Lucca Futura

Centro e periferia: disuguaglianze territoriali in Italia è questo il titolo della prima di una serie di iniziative pubbliche organizzate da LuccaFutura per alimentare il dibattito politico propositivo della città in programma venerdì (14 maggio) alle 18 in diretta streaming.

Attraverso l’ascolto, l’incontro e il confronto, infatti, LuccaFutura intende porre le basi per disegnare la “città del domani”, in grado di leggere i cambiamenti e cogliere le opportunità, riflettere su temi centrali e aprirsi a proposte inedite, pensare in grande e realizzare progetti innovativi e all’avanguardia strizzando l’occhio al 2022. Parte da qui l’idea di un calendario di appuntamenti, dedicati a chiunque desideri partecipare, che si terranno online finché non sarà possibile realizzarli in presenza. In queste occasioni, ospiti di carattere nazionale e locale si confronteranno su alcuni dei temi che Futura reputa determinanti per la nostra città.

Ad aprire il palinsesto sarà l’evento Centro e periferia: disuguaglianze territoriali in Italia che si svolgerà venerdì (14 maggio) alle 18 in diretta streaming sulla pagina Facebook LuccaFutura e sul canale Youtube. Interverranno, come ospite nazionale, Sabina De Luca, che ha dedicato gran parte della sua vita professionale alle politiche di coesione, ricoprendo vari incarichi di rilievo e che oggi è uno dei principali membri del Forum sulle disuguaglianze e diversità diretto da Fabrizio Barca e, come ospite locale Donatella Turri, direttrice della Caritas Diocesana. Modererà il giornalista Giulio Sensi.

“Un’occasione per dibattere di capacitazioni – spiegano dal gruppo – di lavoro e welfare e di ricerca di nuovi equilibri tra Stato, mercato e cittadinanza. Nel corso dell’incontro si parlerà anche di territorializzare le risorse umane, facendo uno zoom sul contesto lucchese come un possibile laboratorio in cui testare proprio la potenzialità delle relazioni, della partecipazione, della tutela, dell’inclusività come cardini di questo nuovo tipo di welfare. Un momento di crescita, di prospettiva e di comunità per comprendere insieme l’oggi e costruire il domani“.

Nelle prossime settimane poi ci sarà l’incontro Un manifesto per lo sport con Mauro Berruto, Le disuguaglianze generazionali con Salvatore Morelli del Forum disuguaglianze e diversità e la sociologa Giulia Cordella, La giustizia sociale nel cambiamento tecnologico con Fabrizio Barca e Giulio de Petra del Forum disuguaglianze e diversità, il sindaco Alessandro Tambellini e l’imprenditore Stefano Giovacchini. A seguire poi l’appuntamento con Ludocrazia: il gioco per accorciare le distanze tra governo e cittadini con ospiti i professori Gianluca Sgueo e Alessandro Capocchi per finire con l’incontro Città e infrastrutture verdi. L’importanza dello sviluppo urbano sostenibile. È possibile seguire LuccaFutura attraverso i canali social, Facebook e Instagram, o mettersi in contatto con il gruppo utilizzando la mail luccafutura@gmail.com.