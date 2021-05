Capannori è sempre più smart: tanti servizi digitali attivati

Comune di Capannori sempre più digitale. Grazie all’attività di uno specifico progetto Capannori smart nell’ambito dell’Agenda Digitale 2021-2023 varato dall‘amministrazione Menesini portato avanti da un gruppo di lavoro intersettoriale sono stati realizzati vari progetti ed interventi di natura trasversale finalizzati alla transizione digitale del Comune e alla trasformazione in un ente sempre più tecnologicamete avanzato per rispondere alle esigenze della cittadinanza avvicinando loro i servizi.

“Vogliamo che Capannori diventi sempre più una smart city grazie all’attività intrapresa con la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, sotto il segno dell’innovazione, della digitalizzazione dei servizi e della sburocratizzazione – dice l’assessore ai servizi al cittadino Serena Frediani –. L’obiettivo è la semplificazione della vita dei cittadini e delle imprese avvicinando i servizi dell’Ente al luogo dove questi vivono e lavorano e accrescendo la capacità attrattiva e la competitività del territorio. Continueremo a lavorare su questa strada, efficace anche per ridurre la burocrazia”.

Tra i servizi innovativi ci sono il rilascio delle certificazioni anagrafiche nei tabaccai aderenti alla Fit (Federazione Italiana Tabaccai). Il progetto che vuole avvicinare i servizi anagrafici ai cittadini è stato attivato ad ottobre 2020 e vede l’adesione di 14 tabaccai. Il bilancio è positivo visto che ad oggi tramite questo nuovo servizio sono stati richiesti dai cittadini 420 certificati. Altro importante servizio, attivato lo scorso marzo, è quello inerente al rilascio dell’identità digitale unica Spid presso tre sportelli del comune (Urp centrale di piazza Aldo Moro, e sportelli al cittadino di Marlia e San Leonardo in Treponzio. Ad oggi sono stati rilasciati 206 Spid.

“La digitalizzazione è una strada importante per consentire alle pubbliche amministrazioni di vincere la sfida verso il futuro – dice il segretario generale dell’Ente Roberto Gerardi –. A Capannori questo percorso sta procedendo a passo spedito. Un modo per innovare e per essere più vicini ai cittadini e alle loro necessità”.

Altro tassello del progetto è l’avvio del potenziamento della connessione internet delle scuole del territorio. In particolare sono stati realizzati alcuni interventi per il passaggio a reti a banda più ampia: in tre scuole è stata attivata la fibra Fttc a banda di picco a 30 o 100Mbps. Si tratta della scuola dell’infanzia di Camigliano e delle scuole primarie di Segromigno in Monte e Guamo. In altre 3 scuole, ossia le scuole dell’infanzia di Borgonuovo e Colognora di Compito e la scuola primaria di Colle di Compito per le quali poiché non è possibile il passaggio alla fibra verrà attivata la Fwa cioè Fixed Wireless Access in 4G a banda di picco 40 Mbps .L’ente ha inoltre previsto l’acquisto di PC e dotazioni tecnologiche per aumentare la digitalizzazione e l’efficienza degli uffici comunali. Dal gennaio scorso, inoltre, è attivo il nuovo portale per la presentazione delle pratiche edilizie J-City Gov in via digitale in modo da facilitare la presentazione delle istanze per la popolazione e garantire maggiore sicurezza in questo periodo di Emergenza Sanitaria. Dalla attivazione del nuovo servizio sono state ricevute 669 istanze di cui 479 con il nuovo portale per le richieste on-line, e dal marzo scorso non sono state più ricevute richieste cartacee.

Le tabaccherie che hanno aderito: Tabaccheria ‘Sottopoggio’ via di Sottomonte, 64 – Guamo tel 0583 947999 rivendita n.67; Edicola-Tabacchi Lera Marco, via delle Ville, 67 Località Osteria – Lammari tel. 0583 961657 riv. n.26; Tabaccheria ‘Olimpia’, via Liliano Paolinelli, 83 – Marlia tel 0583 30144 riv. n. 36; Emporio Frediani tabaccheria, edicola, piazza Don Carlo Matteoni, 1-Marlia , tel 0583 30240 riv.n. 35; Tabaccheria Roberti, via del Popolo 21/23 -Capannori, tel 0583 1892867 riv.n.8; Tabaccheria Valeriano Petri, piazza Aldo Moro, 64 – Capannori, tel 0583 429880 riv. n.99.; Bar, tabacchi Centoni, via Pesciatina, 518 -Zone, tel 0583 929866 riv, n.47; Bar, tabacchi, ristorante ‘Il corno rosso’, Via Ilio Menicucci, 92- San Gennaro tel 0583 978021, riv.n. 18; Bar Alimentari Tabacchi ‘Fratelli Masini’ , Viale Europa, 83- Lammari, tel 0583 962987 riv. n. 72; ‘Le chicche preziose’, via del Cimitero, 10/c- Lammari , tel 0583 436239 riv.n. 25; Tabaccheria ‘Linus’ di Maranini Mauro, Via Nuova , 62F -Segromigno in Monte, tel 0583 927018 riv. n. 69; Bar, tabacchi, norcineria Giometti Via di Sottomonte , 221 Massa Macinaia tel 0583 90436, riv.n.84 , Tabaccheria Mr Lucky via del Popolo, 128 Capannori, tel 0583 936455 riv.n.71; Bar tabacchi Marsalli Mario, Via del Gomberaio, 17- Camigliano tel: 0583 928247, riv.n.5 .