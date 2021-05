Montecarlo, accesso libero alla Ztl dalle 13,30 alle 15

Cambiano gli orari della Ztl a Montecarlo. Dopo una fase prova di circa 10 giorni, l’amministrazione comunale ha deciso di modificare l’orario di chiusura del varco, lasciando libero il passaggio dalle 13,30 alle 15. La ztl per regolare l’accesso al paese continuerà ad essere attiva in via sperimentale fino al 1 giungo, senza sanzioni per i trasgressori, dopodiché sarà operativa a tutti gli effetti.

L’orario definitivo, a partire da oggi, è: dal lunedì al sabato, dalle 20 alle 24; domenica e festivi dalle 13 alle 24.

Possono accedere liberamente al varco: i residenti del centro storico muniti del permesso di sosta rilasciato dalla polizia; i titolati di permesso con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; mezzi di soccorso e polizia;

Si ricorda che nel centro storico del paese (via Roma) rimane il divieto di transito con le seguenti modalità: non residenti: dal lunedì al sabato , dalle 13:,0 alle 15; per tutti nel primo tratto di via Roma e Piazza Carrara; dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 24.

Il sabato, domenica e festivi, dalle 13 alle 24.