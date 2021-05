Villa Basilica, 400mila euro per la messa in sicurezza della Boveglio-Pizzorne

Ammonta a 400 mila euro la cifra che la Regione Toscana, attraverso il fondo Sviluppo e coesione, ha stanziato a favore del Comune di Villa Basilica per la messa in sicurezza della strada Boveglio-Pizzorne.

“Siamo molto soddisfatti di questo contributo – afferma il vice sindaco Giordano Ballini – perché ci consente finalmente di mettere in sicurezza una strada importante per la comunità. Il territorio di Villa Basilica, per sua struttura – prosegue Ballini – è costantemente interessato da episodi di micro-frane, che perciò necessitano di attenzione massima e di una frequente manutenzione. Lo smottamento risale a qualche anno fa, ma l’intervento potrà concretizzarsi solo ora: finalmente, dopo reiterate richieste, l’amministrazione di Villa Basilica ha ottenuto i contributi necessari per realizzare le opere”.

Attraverso i fondi regionali, il comune procederà alla messa in sicurezza e al consolidamento del movimento franoso sulla strada a servizio dell’acquedotto della frazione di Boveglio. Il progetto si trova già in fase esecutiva e i lavori di consolidamento inizieranno entro l’estate.