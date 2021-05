L’Agorà amplia l’orario e i libri escono all’aperto

I libri escono all’aperto. Si stanno infatti attivando nuovi punti prestito della biblioteca Agorà nei quartieri di Lucca. Grazie al progetto Read4future, finanziato da Cepell – Centro per il Libro e la Lettura – del Ministero per i beni e le attività culturali, si estende la possibilità di accedere al prestito librario, attivato in zone più facilmente raggiungibili o più prossime al proprio ambiente di vita o di lavoro.

I nuovi punti prestito, che da questa settimana, si aggiungeranno a quelli già attivati al Centro di cittadinanza il Bucaneve Santa Maria a Colle, il Centro di Cittadinanza La Scuola al Piaggione e alla sede dell’Unione Ciechi e Ipovedenti di San Concordio, sono programmati: al Polo Tecnologico Lucchese il venerdì mattina (a partire dal 14/5), al centro polisportivo Aics di via di Pattana il giovedì pomeriggio (a partire dal 20/5) e al circolo Arci Laboratorio Sociale piazzale Sforza il martedì pomeriggio (a partire dal 18/5). A questi spazi, messi a disposizione dai partner del progetto e aperti a tutti i cittadini e le cittadine, si aggiunge anche il punto di prestito dedicato alla casa circondariale.

Il servizio prevede che chi ha interesse prenoti, almeno tre giorni prima, i libri e concordi un appuntamento per ritirarli scrivendo a prestito@bibliotecaagora.it oppure chiamando la biblioteca Agorà al numero 0583 445716. Per avere maggiori informazioni, anche su giorni ed orari degli altri punti prestito attivi, si può consultare il sito della biblioteca www.bibliotecaagora.it oppure telefonare ai numeri indicati.

Inoltre, la Biblioteca Agorà amplia i suoi orari di apertura. Il servizio di prestito è aperto con il seguente orario: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 14 e martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 19. Anche la sala studio resta aperta con il medesimo orario. Nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 13 alle 14 gli studenti dovranno però lasciare temporaneamente l’aula per consentire le operazioni di sanificazione (oltre alla sala studio, in quell’ora, la ditta di pulizie dovrà sanificare anche i bagni a piano terra e primo piano). La biblioteca ha attivato anche un servizio Agorà express a favore di over 65 e persone con disabilità residenti in centro storico e immediata periferia che possono richiedere la consegna a domicilio di libri e materiale bibliotecario. Gli orari dedicati a questo servizio sono il mercoledì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17.

Per ulteriori informazioni o per richiedere la consegna a domicilio, gli utenti interessati dovranno inviare una mail a prestito@bibliotecaagora.it, specificando, oltre al materiale desiderato, l’indirizzo completo, oppure telefonare allo 0583-445716 negli orari di apertura.