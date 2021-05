Ripartenza post-Covid: la Valle si mette in vetrina con il campionato del mondo Mtb

Nel giorni di sabato 25 e domenica 26 settembre al Ciocco, nel comune di Barga, si correrà il campionato del mondo marathon master di mountain bike edizione 2021, ben 30 anni dopo il primo Mondiale in Europa del 1991. Un appuntamento che riunirà i migliori interpreti del fuoristrada amatoriale in Garfagnana e Valle del Serchio in un evento di straordinaria importanza non solo per lo sport toscano a livello internazionale, ma di forte ricaduta anche sul piano economico e turistico, con effetti che andranno al di là della tematica specifica, in termini di presenze e promozione dell’intero territorio.

Per l’ambito turistico Garfagnana Valle del Serchio questa occasione rappresenta una importante opportunità di promozione per il territorio nel suo complesso, che proprio in vista di una ripresa dall’emergenza Coronavirus, potrà aprirsi a nuovi flussi turistici che questo tipo di eventi sono capaci di generare. Il territorio si sposa bene per praticare sport all’aria aperta, vacanze lente e di completo relax, percorsi dai grandi attrattori culturali alla scoperta dei borghi e fortificazioni, soggiorni ed esperienze enogastronomiche, tour in bici o in moto, esperienze di immersione nell’autentica vita toscana e in luoghi densi di storia e spiritualità. Una offerta a 360° che si sta facendo conoscere a livello nazionale ed internazionale grazie alla collaborazione di Toscana Promozione Turistica e che trova sempre più, come in questo caso, sinergia nelle iniziative e azioni che il territorio esprime.

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, ente capofila dell’Ambito turistico, Andrea Tagliasacchi, desidera ringraziare il presidente dell’Unione Comuni Mediavalle e tutti i sindaci dell’Ambito, che stanno lavorando insieme alla costruzione di strategie per il rilancio del settore e per promuovere l’offerta turistica in un’azione di immagine coordinata complessiva e in linea con le disposizioni regionali, in attesa della definitiva conclusione dell’emergenza Covid. “Il nostro obiettivo è far ripartire il settore facendo leva sui prodotti ed elementi di attrattività che il territorio sa offrire e sfruttare importanti eventi di richiamo e ricorrenze spessore internazionale come catalizzatori dei nuovi flussi turistici. Il territorio dell’Ambito inoltre con questa politica si candida a formulare nuove tipologie di fruizione del territorio, come attrarre le professionalità esterne del mondo produttivo che, dalla città o altri contesti, spinte dalla qualità e caratteristiche della vita offerta dal territorio decidono di trasferirsi e lavorare in smartworking. Quindi, siamo solo all’inizio di un percorso di sviluppo importante per la destinazione turistica della Garfagnana e Valle del Serchio che coinvolgerà per i prossimi anni tutti gli attori del territorio”.