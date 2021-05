La pineta di ponente a Viareggio si fa bella: al via il taglio dell’erba

Taglio erba in pineta di ponente a Viareggio.

“Gli addetti sono al lavoro da qualche giorno. Da tanto tempo non era programmata una manutenzione regolare del verde in quel luogo – spiega il sindaco Giorgio Del Ghingaro – Ora ovviamente mi direte che c’è l’erba alta qui è là, ma da qualche parte dovevamo cominciare e non è possibile essere in ogni luogo nello stesso momento, perchè è proprio nello stesso momento che l’erba cresce ovunque”.

“Noi andiamo avanti – aggiunge – con la programmazione che prevede il passaggio da tutto il territorio comunale con squadre di operai che sistemeranno l’esplosione di verde ai bordi delle nostre strade e nei parchi. Un po’ per volta e senza inutili polemiche”.