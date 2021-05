Modelli d’eccezione per un giorno: domani (16 maggio) i coraggiosi cani di salvataggio saranno protagonisti di uno speciale set fotografico allestito alla spiaggia libera di Ponente di Forte dei Marmi per realizzare il calendario 2022 Sea & Rescue Dog…12 mesi 12 scatti, iniziativa patrocinata dal Comune di Forte dei Marmi.

Il contest fotografico, a cura della Scuola Italiana Cani Salvataggio è stato patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi con cui l’associazione collabora da diversi anni, essendo impegnata sul litorale di Forte dei Marmi nella salvaguardia della vita umana in mare.

“Come Amministrazione, da sempre sensibile alla cura e al rispetto degli animali – sottolineano il vice sindaco Graziella Polacci e il consigliere Elisa Galleni – siamo contenti di patrocinare un contest fotografico che omaggia i cani, i migliori amici dell’uomo, di un calendario attraverso il quale si può comprendere il grande lavoro che svolgono in ambito di salvataggio sulle nostre spiagge. Un modo simpatico per ricordarli tutto l’anno”

La finalità del contest è quella di raccogliere 12 scatti in un calendario (anno 2022) per descrivere, raccontare e valorizzare, attraverso un click fotografico il lavoro dei cani bagnino e dei loro conduttori in tema di prevenzione e sicurezza durante la stagione balneare. Infatti, i coraggiosi cani bagnino vestiranno i panni di modelli per farsi ritrarre dagli obiettivi dei fotografi accreditati all’evento per una buona causa.

“L’idea – racconta Salvo Gennaro, responsabile della scuola Toscana – è nata con l’obiettivo di dotare le postazioni di sorveglianza sulle spiagge libere presidiate dalle unità cinofile della Sics di un dispositivo salva vita indispensabile come il Dae (defibrillatore automatico esterno), la realizzazione del calendario Sics 2022 servirà a reperire i fondi necessari, con offerte e donazioni di amici e simpatizzanti, all’acquisto dei defibrillatori”.

Il contest fotografico è aperto a tutti previa iscrizione sul format nell’area dedicata del sito di www.canisalvataggio.net le immagini fotografiche (formato .jpg; 2 MB al massimo) dovranno pervenire, entro e non oltre le 24 del 17 maggio 2021 all’indirizzo di posta elettronica Info@canisalvataggio.net

La selezione delle 12 foto sarà fatta da una giuria composta dalle giornaliste Patrizia Lucignani curatrice della rubrica Amici Animali della Nazione, Maria Luisa Cocozza conduttrice dell’Arca di Noè – Canale 5, ed i fotografi Giovanni Auletta Ambassador Sony Italia, Fabio Muzzi del Tirreno e Gianluca Moggi della Nazione.

Tutte le foto partecipanti al contest faranno anche parte di una mostra itinerante che toccherà durante l’estate diverse località toscane con lo scopo di far conoscere ed apprezzare, oltre l’attività di salvaguardia della vita umana in acqua e di Protezione Civile, i numerosi progetti a carattere sociale tesi a sensibilizzare la comunità sui temi dell’educazione ambientale, dell’avvicinamento agli animali, allo sport, alla natura nonché della promozione della figura del cane all’interno della società umana per arrivare, addirittura, alla Pet Therapy, nel campo della riabilitazione psichica e motoria, per persone portatrici di handicap, anziani, bambini ed in tutti quei casi in cui è necessario assicurare benessere e miglioramento della qualità della vita.