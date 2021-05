Zappia (Lega): “Incuria e degrado al parco Pandora e al polo tecnologico”

Incuria e degrado al parco Pandora e nella zona del Polo tecnologico. A segnalarlo è il consigliere della Lega Bruno Zappia.

“I cittadini di Segromigno in Monte – dice – si lamentano che da luogo da favola, ritrovo e svago per le famiglie il luogo sia ora preda di balordi e di maleducati incivili. I cittadini si lamentano che oltre all’incuria e al degrado ci sia inoltre la totale mancanza di controlli per evitare che venga usata come pista da gara con motorini. Oltre all’inquinamento acustico e ambientale nella zona si tengono esibizioni su una ruota e in piedi sulla sella. I cittadini chiedono per questo se è possibile mettere una sbarra all’inizio della strada per il solo accesso al Polo”.