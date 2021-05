Marciapiedi di via Fillungo a Guamo da sistemare. Lo chiede il coordinamento del Movimento Cinque Stelle della frazione capannorese.

“È da tempo – si legge in una nota – che i cittadini di Guamo di via Fillungo hanno chiesto e chiedono una cucchiaiata di cemento per aggiustare i marciapiedi (compresi i cantonieri di paese… licenziati?). Ora si è aggiunta anche la rottura del tombino della illuminazione pubblica sul lato pedonale all’altezza del civico 63″.

“Dopo l’ultimo incidente – dice l’M5S – che per fortuna è stato cosa da nulla ormai ci sembra la cosa irrinunciabile. E se il Comune non farà nulla noi ci sentiamo autorizzati ad aggiustarli noi”.

L’appello è rivolto a sindaco e vicesindaco di Capannori e all’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo.