Quattro produttori del Presidio Slow Food Olivo Quercetano entrano nella Guida agli oli extravergini 2021

Ben quattro produttori aderenti al Presidio Slow Food Olivo Quercetano entrano nella Guida agli

oli extravergini 2021 edita da Slow Food Editore.

La guida, che raccoglie il meglio della produzione olivicola nazionale secondo Slow Food e annovera ben 79 aziende toscane, vede i produttori locali aggiudicarsi un posto di rilievo nella selezione.

In particolare, oltre alle aziende storiche come Cristina Pellizzari del ristorante Antico Uliveto di Pozzi di Seravezza e Cristina Ronchieri di Montignoso, ci sono due novità guidate da giovani imprenditrici come La Stellata di Strettoia di Pietrasanta e l’azienda Il Quercetano, nel comune di Seravezza.

Un ottimo risultato che premia il lavoro di anni di selezione, difesa e valorizzazione della varietà autoctona più rappresentativa della Versilia.

Proprio in questo spirito, riprendono poi le iniziative della condotta con i pranzi e le cene del ciclo Ripartiamo dalla terra… Slow Food nel piatto,che si terranno sabato 22 maggio, sabato 19 giugno e mercoledì 14 luglio, rispettivamente nei ristoranti associati alla condotta Antico Uliveto a Pozzi di Seravezza, La cucina del Giardino a Forte dei Marmi e Trattoria Peposo a Pietrasanta.

Per informazioni terremediceeapuane@gmail.com oppure WhatsApp 3288740441.