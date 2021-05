Successo per la nuova edizione dei ‘Fossi dell’Arte’

Ieri (15 maggio) si è tenuto il primo evento artistico sulla antica via Del Fosso e nella bella piazza San Francesco, nella zona che, per il terzo anno consecutivo, si è animata con le esposizioni dell’ingegno di molteplici artisti che si sono mostratii con le loro eccellenze in tutte le forme dell’arte.

“Il mio ringraziamento – dice Fabrizio Barsotti, l’ideatore de I fossi dell’arte – piu sentito va alla fiducia accordatami dal Comune di Lucca che ieri ha presenziato nelle persone del consigliere comunale Daniele Bianucci e dell’assessora alle attivita produttive, sviluppo economico , politiche europee e programmazione strategica Chiara Martini. E ringrazio di cuore l’associazione Arci Lucca e Versilia che ha da sempre appoggiato questo progetto dai risultati cosi soddisfacenti”.