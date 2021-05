Proseguono i lavori per la riqualificazione e l’ampliamento del parco pubblico di Capannori nell’ambito delle opere di rigenerazione urbana previste dai progetti Piu che interessano il centro del capoluogo. Attualmente è in corso l’installazione delle nuove tribune dell’area spettacolo che terminerà entro giugno.

Sempre entro la fine del prossimo mese saranno completate, con l’installazione delle attrezzature sportive, le nuove 4 aree fitness, pensate per consentire ai cittadini di praticare attività sportiva all’aperto. Già realizzati, inoltre i nuovi percorsi pedonali in direzione nord, più lunghi rispetto a quelli precedenti, attraverso i quali viene ampliata l’area del parco.

“Con questa significativa opera di riqualificazione stiamo realizzando un parco più bello e decoroso e con nuove funzionalità, in particolare per lo svolgimento di attività sportive all’aria aperta, a disposizione di tutti i cittadini – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – A fine giugno sarà completata una buona parte dei lavori. L’obiettivo è mettere a disposizione della cittadinanza un luogo verde e attrezzato dove poter praticare sport, socializzare in spazi adeguati ed anche assistere a spettacoli soprattutto durante la stagione estiva, grazie alla riqualificazione dell’anfiteatro attraverso la sostituzione delle tribune. Un intervento che fa parte di un progetto complessivo con cui vogliamo creare un parco in ogni frazione e che rappresenta una delle opere più importanti previste dai progetti Piu che renderanno Capannori più moderna, più bella e più consona alle esigenze dei cittadini” .

Il progetto di riqualificazione del parco pubblico realizzato dall’amministrazione Menesini con un investimento di 250mila euro prevede anche la realizzazione di alcune aree di socializzazione per i cittadini con pergolati e nuovi arredi urbani, la risistemazione del biolago e l’installazione di una fontana.