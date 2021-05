E’ in programma sabato (22 maggio), alle 15, a palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca, l’open day del nuovo corso Model academy per aspiranti modelle e modelli che l’agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia, province di Lucca e Massa Carrara, organizza assieme a Life service agency e Atelier Ricci. Un corso innovativo e diverso dal solito, mirato a formare nuove figure professionali per il mondo della moda, delle sfilate e della pubblicità, che vedrà nel ruolo di docente Liana Ferrari, ex modella e da 23 anni – cioè dalla sua fondazione – alla guida di Life service agency.

“Il corso – spiega la docente – avrà una durata di 45 ore e affronterà la professione di modello e modella sotto tutti i suoi punti di vista. Dalla postura giusta da adottare alle tecniche per lavorare in passerella durante una sfilata o di fronte all’obiettivo di una macchina fotografica o da presa. Ma non solo: per affacciarsi in questo mondo servono anche conoscenza di natura fiscale e legate ai diritti di immagine. Aspetti particolarmente importanti, quando ci si trova a firmare un contratto di lavoro. Ecco, durante il corso parleremo anche di questo”.

“Al termine delle lezioni – insiste Liana Ferrari -, è in programma una sfilata che si terrà il 16 luglio all’interno dell’Atelier Ricci, a Lucca. Quella giornata varrà anche da esame conclusivo per i partecipanti al corso, per ognuno dei quali verrà realizzato un book che poi i ragazzi e le ragazze potranno utilizzare per iniziare a proporsi. Da parte nostra siamo nel settore da oltre 20 anni e abbiamo molte conoscenze, ma i ragazzi non saranno vincolati: ognuno, una volta completato il corso, potrà decidere di iniziare a muoversi in questo mondo come meglio crede”.

La docente spiega come gli aspetti di questa professione, a volte sconosciuti al grande pubblico, siano molti: “Nel 1994 – aggiunge Ferrari – ho conseguito il diploma di regista di sfilata e poi quello di insegnante di portamento. Insomma, non basta avere un bell’aspetto per fare strada, ma occorre apprendere tanti aspetti per diventare dei professionisti. Nel corso di questi 23 anni la nostra agenzia ha lanciato tanti modelli e modelle e il nostro fiore all’occhiello è l’attrice Chiara Paoli, che ha cominciato assieme a noi”.

“Insomma – termina la docente -, auspichiamo una grande partecipazione all’open day di sabato a palazzo Sani: quello che proponiamo è un corso diverso dal solito e divertente, che per qualcuno potrebbe diventare una professione vera e propria”.

La partecipazione all’open day è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria per le normative anti-Covid. Per partecipare è necessario contattare gli uffici di Confcommercio (referente Martina Carnicelli, 0583.473164).