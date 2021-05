Altri due concerti per Boccherini Open: primo appuntamento con Dominc Dudley

Non si ferma la stagione Open dell’istituto Boccherini, che vede in cartellone due appuntamenti in programma nella seconda metà della settimana.

Il primo concerto si terrà domani (20 maggio) alle 20, solo in versione online (qui il live streaming) e avrà come protagonista il contrabbassista scozzese Dominc Dudley, che interpreterà, tra gli altri, brani di Beethoven e Piazzolla. Per l’occasione, Dudley ha deciso di tenere anche una speciale masterclass online.

Il secondo, venerdì (21 maggio) sempre alle 20, vedrà salire sul palco dell’auditorium di piazza del Suffragio i Solisti dell’Orchestra da Camera Luigi Boccherini, formazione composta da Luca Celoni ed Enrico Bernini (violini), Angela Paola Landi (viola), Paolo Ognissanti e Carlo Benvenuti (violoncelli). In programma il celebre Quintetto per archi in do maggiore D.956 di Franz Schubert, una delle opere dell’ultima, straordinaria costellazione di composizioni schubertiane, terminato a poche settimane dalla morte del compositore austriaco e suggello alla sua produzione di musica da camera.

Il concerto del 21 maggio è aperto al pubblico e a ingresso gratuito. Nel rispetto delle regole anti-Covid, la capienza dell’auditorium è ridotta ed è necessaria la prenotazione, da effettuare attraverso il sito www.eventibrite.it. Per chi preferisse seguire il concerto da casa, rimane la possibilità di collegarsi al canale YouTube dell’istituto per la diretta streaming.

Per maggiori informazioni su questo concerto e dettagli su tutti le iniziative e gli eventi di Open 2021: www.boccherini.it.