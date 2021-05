Dal Centro nazionale per il volontariato un incontro informativo sul servizio civile regionale

Per facilitare la scelta e la compilazione della domanda di servizio civile regionale in scadenza il 28 maggio alle 14, il Centro nazionale per il volontariato organizza un incontro di promozione sul territorio.

L’appuntamento è fissato per domani (20 maggio) alle 17,30 sulla piattaforma Zoom al link: zoom.us/j/91787614397?pwd=VHZYR0FJUm5rd3BaZkxRS0FKbWlZZz09. Le domande potranno essere presentate solo online. Per informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, il numero 0583 419500.