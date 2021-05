Logistica, trasporto e spedizione: rinnovato il contratto collettivo nazionale

E’ stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di logistica, trasporto e spedizione che avrà una durata di 4 anni e 3 mesi.

“Il rinnovo definisce un importante slittamento della scadenza contrattuale che viene portata al 31 marzo 2024 – spiegano Confartigianato Trasporti e le altre organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori -. Si tratta di una soluzione negoziata dalle parti in considerazione delle incertezze derivanti dall’attuale situazione di emergenza. Al termine di una vertenza sul rinnovo che si protrae da un anno e mezzo, il negoziato che ha portato alla firma dell’accordo ha visto non poche criticità nell’interlocuzione tra le parti”.

“Le trattative per il rinnovo del contratto – afferma il presidente provinciale Alessandro Giannasi – sono avvenute in piena fase pandemica durante la quale il comparto dell’autotrasporto, nonostante le enormi difficoltà ad operare, ha dimostrato di essere essenziale per la tenuta del Paese e la sopravvivenza della popolazione cui ha garantito l’approvvigionamento dei beni di prima necessità”.

“L’accordo che abbiamo fortemente perseguito – prosegue Giannasi – ha il merito di certificare il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro quale strumento di tutela e garanzie per imprese e lavoratori. Il nuovo contratto, insieme all’avviso comune da indirizzare alle Istituzioni ed all’Osservatorio permanente sull’andamento del comparto rappresentano un tassello fondamentale per il sistema della rappresentanza attraverso cui vogliamo modernizzare il settore e favorire la flessibilità e la competitività delle piccole e medie imprese italiane”.