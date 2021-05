L’olio extravergine bio di Colle di Bordocheo è stato premiato dal concorso Japan Olive Oil Prize 2021, contest internazionale dedicato all’olio d’oliva proveniente da tutto il mondo e alla sua promozione in Giappone.

L’annata 2020 di Bordocheo si è aggiudicata il Gold Prize nella categoria riservata ai prodotti biologici, unica in lucchesia, insieme ad alcune etichette toscane e di altre note zone olivicole italiane come Puglia e Sicilia. L’extravergine di oliva di Colle di Bordocheo è ottenuto dalle varietà locali, Frantoio, Leccino e Maurino e la produzione si aggira sui 20-22 quintali l’anno. Lo caratterizzano una cura particolare nella raccolta e nella frangitura – che avviene entro le 12 ore dalla raccolta delle olive in un frantoio della lucchesia – e il rispetto dell’ambiente, che si concretizza nella scelta di un’agricoltura biologica e sostenibile. Si tratta di un olio fruttato leggero, leggermente amaro e poco piccante, che si apprezza particolarmente a crudo, direttamente sul pane, oppure insieme alle verdure crude ma è adatto anche a piatti delicati di pesce.

Un riconoscimento di prestigio per l’azienda – conosciuta da molti per i suoi vini ma sempre apprezzata anche per la qualità costante nella produzione dell’olio – e per le colline lucchesi in generale, un invito a riscoprire il valore dell’olio extravergine e la sua capacità di raccontare e promuovere un territorio.