Sciopero Progest, il candidato sindaco Marchetti propone una tregua alle parti

Sciopero Progest, interviene anche il consigliere comunale e candidato a sindaco del centrodestra e di alcune liste civiche ad Altopascio Maurizio Marchetti.

Dopo avere ascoltato i lavoratori riuniti in presidio e in sciopero e i vertici dell’azienda ha elaborato una proposta scritta che è stata inoltrata alle due parti nel corso della mattinata.

La proposta parte dalla valutazione delle due posizioni e in sostanza chiede ai dipendenti di sospendere lo sciopero in atto e all’azienda di dare vita immediatamente a un tavolo operativo che tratti le richieste dei lavoratori, con l’invito a prenderle in considerazione e, nel rispetto delle parti, trovare un accordo in tempi brevi che tuteli i lavoratori e la capacità operativa e produttiva dello stabilimento di Altopascio.

“Mi pare che, se le parti lo accoglieranno, questa mia proposta possa essere una solida base di lavoro per un accordo definitivo e duraturo fra lavoratori e azienda, con tutto vantaggio per il territorio – dice Maurizio Marchetti – Sono fiducioso perché da entrambe le parti ho raccolto la volontà di superare le distanze e procedere verso un futuro aziendale sempre più solido”.