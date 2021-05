Sport e pandemia, Mauro Berruto protagonista del secondo appuntamento di Lucca Futura

Un manifesto per lo sport. E’ questo il titolo del secondo appuntamento online di Lucca Futura in programma venerdì (21 maggio) alle 21 in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube.

A parlare dello sport nel post pandemia ci sarà Mauro Berruto, medaglia olimpica e allenatore professionista di pallavolo per venticinque anni, che porterà la sua testimonianza e visione prospettica. Durante l’evento sarà infatti affrontato come il covid – fra dure limitazioni e maggior consapevolezza – abbia influito sul settore sportivo e di cosa il periodo che seguirà la pandemia potrà riservargli.

“Un tema delicato e più che mai attuale che, anche per LuccaFutura, rappresenta una priorità. Trattare di sport, infatti, significa trattare di cultura e di generazioni, di resilienza e di crescita, di spirito di squadra e di senso civico, di solidarietà e di coesione – spiegano gli organizzatori -. Significa aprirsi al dialogo, generare riflessioni ed elaborare progetti che gettino le basi per costruire la città del domani guardando al 2022″.

Per partecipare all’evento basterà collegarsi su Facebook venerdì (21 maggio) alle 21 e seguire la diretta sulla pagina LuccaFutura o sul canale Youtube Lucca Futura. Intanto, altri eventi sono già stati programmati ogni venerdì per l’intero mese di maggio e, presto, verranno resi noti anche quelli organizzati per le settimane successive. Per informazioni, è attiva la casella di posta luccafutura@gmail.com oppure è sempre possibile interagire con il gruppo attraverso la pagina Instagram luccafutura o la pagina Facebook LuccaFutura.