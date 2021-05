A Vittoria Apuana l’addio all’imprenditore del marmo Falconi

Il funerale di Lorenzo Luigi Falconi imprenditore del marmo della Versilia si terrà sabato (22 maggio) alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta e San Francesco di Vittoria Apuana. L’imprenditore conosciuto e stimato non solo per il suo lavoro, ma anche per la sua eleganza che lo caratterizzava come un signore d’altri tempi, è morto – lo ricordiamo – lo scorso 10 aprile a causa del Covid. Ha lasciato la moglie Adelheid, i figli Alessandro ed Elena e i nipoti Margherita, Pietro e Lorenzo. Al funerale, celebrato da don Roberto Buratti, parteciperà anche il gruppo Alpini a cui lui era legato da sempre.